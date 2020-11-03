شاهد بالفيديو أنصار ترامب يخرجون بالمدرعات الى الشوارع ويتوعدون خصومهم باللجوء إلى السلاح والعنف

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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استعرض أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قوتهم بالتجول بالمدرعات في شوارع ولاية تكساس الأمريكية؛ ترقبًا لنتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" أن عددًا من السيارات المدرعة تصطف خلف بعضها في شوارع تكساس وتتجول في أرجاء المدينة، في استعراض للقوة.

وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بسبب استعراض القوة من جانب أنصار "ترامب" الذي هددوا سابقًا باللجوء إلى السلاح والعنف إذا خسر مرشحهم.

وسبق أن ألمح "ترامب" بنفسه وسط أنصاره في مؤتمر انتخابي حاشد أنه لن يقبل بنتيجة الانتخابات الأمريكية، متوقعًا أنها قد تتعرض للتزوير بسبب التصويت عن طريق البريد الإلكتروني.

كما أشارت كاتبة في صحيفة”بوسطن غلوب” إلى أن أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشبهون عناصر تنظيم” الدولة الإسلامية”.

وكتبت رينيه غراهام على تويتر:” هل ترى الفرق؟” مع صورة لأنصار ترامب في تكساس وعناصر تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

واقترحت غراهام، ايضاً، أن أنصار ترامب سيكونون على استعداد “لإلقاء المثليين من فوق السطح”.

وكتب أحد المستخدمين على تويتر :” حسنأً، المجموعة الموجودة على اليمين ستقذفهم من السقف، هذا فرق كبير جداً”، فردت غراهام ” أنا معجب بتفاؤلكم”.

وقد أثارت التقارير عن مطاردة شاحنات صغيرة يقودها اتباع ترامب لحافلة تابعة لحملة بايدن انتقادات واسعة على وسائل الإعلام الاجتماعية، وتحدث العديد من المعلقين عن السمات القذرة لأنصار ترامب، ومن بينها العنصرية والتمييز العرقي والديني والجنسي.



