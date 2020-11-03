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انتكاسة جديدة للحوثيين في محافظة تعز وسقوط قيادي رفيع

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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لقي 10 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم بينهم قائد ميداني اليوم الثلاثاء في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني شمالي تعز.

ونقلت وكالة "سبأ" عن ركن التوجيه باللواء 170 دفاع جوي العقيد منصور حزام أن الموجهات أسفرت عن مقتل عشرة من الحوثيين وعلى رأسهم القيادي المدعو ( وليد عبده ابو لحوم ) المنتحل لصفة حراسة المنشآت التابعة للحوثيين وشقيقه المدعو صخر أبو لحوم.

يأتي هذا تزامناً مع استمرار المواجهات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في عدد من المواقع في جبهة الأربعين شمال المدينة.

وكان قد لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثيالانقلابية مصرعهم، بينهم اثنان من القيادات الميدانية خلال اليوميين الماضيين شمال المدينة.

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