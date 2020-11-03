خاص جدا وللنساء فقط: تأثير شرب الليمون خلال هذه الفترة

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هل شرب الليمون أثناء الدورة الشهرية يؤثر عليها؟ وإن كان يؤثر فما طبيعة هذا التأثير؟ وهل توجد فوائد من شرب الليمون أثناء الدورة الشهرية؟ وهل حقاً يمكن تأخير الدورة الشهرية عن طريق شرب الليمون؟ للإجابة عن كل تلك التساؤلات، تابعي معنا عزيزتي القارئة هذا المقال، والذي سنتناول فيه تأثير شرب الليمون اثناء الدورة الشهرية ومدى صحة ما يتداوله الكثيرين عن هذا الموضوع، فتابعي معنا.

تأثير شرب الليمون اثناء الدورة الشهرية

تتردد الكثير من الآراء حول أن شرب الليمون أثناء الدورة الشهرية يمكن أن يقصر مدتها، وبالرغم من تأييد الكثيرين لهذا الرأي من قبل عامة الناس، إلا أنه حتى الآن، لا توجد أدلة طبية قاطعة بأن الليمون يعمل على تسريع انتهاء الدورة الشهرية، كما توجد أيضاً الكثير من الآراء التي ترجح أن شرب الليمون قبل الدورة الشهرية يساعد على تأخيرها لعدة أيام، وقد يكون الأمر قد حدث مع العديد من الحالات، ولكنها لا زالت مجرد آراء وتجارب شخصية، فنحن في حاجة إلى دليل علمي موثوق به على أن الليمون هو السبب الرئيسي في تأخير الدورة الشهرية في تلك الحالات، أو تقصير مدتها.

فوائد شرب الليمون اثناء الدورة الشهرية

لا شك أن فيتامين سي من أهم مكونات الليمون، لذلك فمن الممكن الاستفادة من شرب الليمون أثناء الدورة الشهرية كونه يحتوي على فيتامين سي، والذي يساعد بشكل جيد في بعض الحالات، ومن فوائد فيتامين سي للدورة الشهرية ما يلي:

علاج مشاكل بطانة الرحم

إن بطانة الرحم تكون في حالة حساسة جداً أثناء فترة الحيض، ومن الممكن أن تهاجر أجزاء منها وتلتحم مع أنسجة البطن الأخرى، وقد تكون هذه العملية مؤلمة جداً، ويوصي خبراء التغذية بالأعشاب والفيتامينات بأن تناول 1000 مللي جرام من فيتامين سي ثلاث مرات في اليوم، إلى جانب المكملات الأخرى مثل الكالسيوم وزيت بذور الكتان، يساعد في علاج تلك الحالة.

وكما ذكرنا أن من فوائد شرب الليمون اثناء الدورة الشهرية أنه يحتوي على فيتامين سي المفيد للحيض، لأنه قد يساعد بشكل كبير في علاج التشنجات والتقلصات المصاحبة لتلك الفترة، ويوصي بعض أساتذة الطب بأن تناول 250 مللي جرام من فيتامين سي، ثلاث مرات في اليوم، ولمدة 5 أيام قبل بداية الدورة الشهرية، يساعد بشكل فعال في التخلص من التشنجات والتقلصات الخاصة بفترة الطمث.

المساعدة على امتصاص الحديد

غالباً ما يتم فقد الكثير من الحديد أثناء الحيض، لذلك من المهم استيعاب أكبر قدر من الحديد خلال الأوقات الأخرى، ومن الممكن أن يؤدي نقص الحديد خلال فترة الطمث وخلال فترة ما بعد الولادة، حدوث فقر الدم للنساء، ومن فوائد فيتامين سي أنه يساعد على امتصاص الحديد، وخاصة من المصادر النباتية، لذلك فإن تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي، مثل البرتقال، والجوافة، يكون مفيداً في فترة ما قبل الدورة الشهرية، والأوقات الأخرى.

تقوية الأوعية الدموية

من الممكن أن يساعد شرب الليمون اثناء الدورة الشهرية في الحصول على فيتامين سي، المعروف بقدرته على تعزيز صحة الأوعية الدموية، وليس المقصود هنا الأوعية الدموية الخاصة بالقلب والدورة الدموية فقط، ولكنه أيضاً يساعد على تقوية الأوعية والشعيرات الدموية في جدار الرحم، وتعزيز صحة الجهاز التناسلي بشكل عام، كما يوصى بتناول جرعة عبارة عن 1500 مللي جرام يومياً عند المعاناة من اضطرابات الدورة الشهرية.

ورغم وجود فوائد عديدة لفيتامين سي الموجود في الليمون وغيره من الفواكه والخضروات، ولكن يجب استشارة الطبيب حول الجرعة المناسبة منه، وعدم الإفراط في تناوله.

هل فيتامين سي يؤخر الدورة الشهرية؟

كما ذكرنا في السابق، فإن فيتامين سي من الممكن أن يفيد في كثير من الحالات أثناء وقبل الدورة الشهرية، ولكن توجد بعض الآراء حول أن فيتامين سي له خصائص تمكنه من تأخير الدورة الشهرية، وتعتبر هذه الآراء مجرد تجارب شخصية، ولا يوجد أي دليل علمي على أن فيتامين سي له تأثير على فترة الطمث، سواء من حيث التأخير أو تقصير مدتها، ومن الممكن أن يكون ذلك لأي عوامل أو أسباب أخرى.