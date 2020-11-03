السلطان هيثم يعلن عن مفاجئة للشعب العماني ويصدر مرسوما بالسماح لاحد الممنوعات في عهد قابوس

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت مصادر عمانية، أن السلطان هيثم بن طارق سمح بشيء كان محظورًا في عهد سابقه السلطان قابوس بن سعيد، لتنافس بذلك سلطنة عمان مدينة دبي.

وذكرت المصادر على موقع "تويتر"، أن قرار السلطان هيثم بن طارق، سمح ببناء ناطحات السحاب في عمان، وذلك بعد أن كانت محظورة في عهد السلطان قابوس.

وأشاد عمانيون بالقرار الجديد الصادر في عهد السلطان هيثم بن طارق، ولم ينتقدوا ما فعله السلطان قابوس، معتبرين أنها فرصة لمنافسة ناطحات السحاب في دبي الإماراتية.

ولم يصدر أي قرار رسمي من جانب الحكومة العمانية بشأن السماح ببناء ناطحات السحاب، إلا أنه يعد موافقة ضمنة ومبدئية للمقاولين ورجال الأعمال على السماح ببنائها.

وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، ذكرت في تقرير سابق لها، أن سلطنة عمان في ظل حكم السلطان قابوس تجنبت ناطحات السحاب والإسراف غير المبرر.

وأكدت الصحيفة، على أن مسقط والمدن الأخرى ظلت محتفظة بطابعها التراثي الراقي وبنيتها المعمارية التاريخية التى ميزتها عن باقي عواصم الخليج الأخرى.