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شركة عملاقة في السعودية تتراجع أرباحها في3 أشهر 44 مليار ريال

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أرامكو السعودية 44.6% إلى 44.2 مليار ريال، في الربع الثالث من 2020، مقابل 79.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحسب رويترز كان متوسط توقعات ثلاثة محللين تحقيق ربح صاف 44.6 مليار ريال في الربع الثالث.

فيما ارتفعت الأرباح بنسبة 79.6%، مقابل الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 24.6 مليار ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت أرامكو أرباحا بلغت قيمتها بعد الزكاة والضريبة 131.3 مليار ريال، مقابل 255.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 48.6%.

وقالت أرامكو إن صافي الدخل بلغ 44.21 مليار ريال (11.79 مليار دولار) للربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع 79.84 مليار ريال (21.29 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2019، ويعكس بشكل أساس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وحجم المبيعات، وضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات.

وقابل ذلك جزئيًا الانخفاض في ريع إنتاج النفط الخام الناشئ عن تراجع الأسعار وحجم المبيعات، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

وحول نتائجها خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، قالت أرامكو إن صافي الدخل خلال تلك الفترة بلغ 131.31 مليار ريال (35.02 مليار دولار) بشكل أساس بانخفاض أسعار النفط الخام وحجم المبيعات، وضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، مقارنة مع صافي الدخل الذي حققته الشركة للفترة ذاتها من عام 2019 والبالغ 255.71 مليار ريال (68.19 مليار دولار).

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