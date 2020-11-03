أخطر تصريح لوزير المخابرات الإسرائيلي بخصوص السعودية وقطر

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أطلق وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين؛ تصريحًا خطيرًا عن دول أبرزها السعودية وقطر والمغرب، وذلك في موجة التطبيع التي تشهدها المنطقة العربية مع الاحتلال.
وقال "كوهين" لتلفزيون "واي نت": إن "السعودية وسلطنة عمان وقطر والمغرب والنيجر على الأجندة هذه هي الدول الخمس، إذا استمرت سياسة ترامب سنتمكن من التوصل لاتفاقات إضافية".
وقبلت السعودية ضمنًا اتفاقي الإمارات والبحرين مع إسرائيل، لكنها لم تصل إلى حد إعلان تأييدها لهما ولمحت إلى عدم استعدادها لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
وكانت الرياض قد طرحت في 2002 خطة للسلام بين العرب وإسرائيل تدعو للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لإفساح الطريق أمام قيام دولة فلسطينية.
واستبعدت قطر، التي لها علاقات بإيران وحركة "حماس" التي تدير قطاع غزة، التطبيع قبل إقامة دولة فلسطينية.