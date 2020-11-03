وزارة الداخلية السعودية تعلن عن قائمة الأسماء الممنوعة وتحدد اسما محرما صدرت بحقه فتوى شرعية

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نشرت الأحوال المدنية في وزارة الداخلية السعودية ضوابط تسمية المواليد.
وبحسب منشور للأحوال المدنية في المملكة، أوردت خمسة ضوابط لتسجيل الاسم الأول، ومنها أنه لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا…)، وكذلك لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل (محمد صالح، محمد مصطفى).
وأكدت أنه "يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: (عبد الرسول)".
وفي إجابة عن سؤال أحد المتابعين: "اسم (ملاك) تسجلون هذا الاسم؟"، فرد الحساب بأنه لا يجوز: "لا، فهذا الاسم صدر تحريمه بفتوى شرعية.