آخر الاخبار

باعوم يحمل الحوثيين مسئولية انتشار وباء كارثي في صعدة شاهد بالفيديو أنصار ترامب يخرجون بالمدرعات الى الشوارع ويتوعدون خصومهم باللجوء إلى السلاح والعنف انتكاسة جديدة للحوثيين في محافظة تعز وسقوط قيادي رفيع شاهد الطفلة التي تذرف الدم بدل الدموع خاص جدا وللنساء فقط: تأثير شرب الليمون خلال هذه الفترة السلطان هيثم يعلن عن مفاجئة للشعب العماني ويصدر مرسوما بالسماح لاحد الممنوعات في عهد قابوس شركة عملاقة في السعودية تتراجع أرباحها في3 أشهر 44 مليار ريال أخطر تصريح لوزير المخابرات الإسرائيلي بخصوص السعودية وقطر وزارة الداخلية السعودية تعلن عن قائمة الأسماء الممنوعة وتحدد اسما محرما صدرت بحقه فتوى شرعية القرشي يكشف عن موعد فتح باب العمرة في اليمن

وزارة الداخلية السعودية تعلن عن قائمة الأسماء الممنوعة وتحدد اسما محرما صدرت بحقه فتوى شرعية

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 765

 

نشرت الأحوال المدنية في وزارة الداخلية السعودية ضوابط تسمية المواليد.

وبحسب منشور للأحوال المدنية في المملكة، أوردت خمسة ضوابط لتسجيل الاسم الأول، ومنها أنه لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا…)، وكذلك لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل (محمد صالح، محمد مصطفى).

​وأكدت أنه "يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: (عبد الرسول)".

وفي إجابة عن سؤال أحد المتابعين: "اسم (ملاك) تسجلون هذا الاسم؟"، فرد الحساب بأنه لا يجوز: "لا، فهذا الاسم صدر تحريمه بفتوى شرعية.

إقراء أيضاً
إشهار تكتل «محامون للدفاع عن الصحفيين»
القصر الملكي يعلن إصابة سمو الأمير بفيروس كورونا
شاب خليجي يتجرد من إنسانيته ويحرق منزل والدته وهي بداخله
الشرطة السعودية توقع بعصابة ارتكبوا عشرات الجرائم بالرياض
آل سعود ... يحذرون من انتحال شخصية أميرة سعودية
بالفيديو شاب وفتاة سعودية يتجولان بسلاح في أحد شوارع المملكة على دراجة نارية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس