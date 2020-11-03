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القرشي يكشف عن موعد فتح باب العمرة في اليمن

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص
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أعلن الاستاذ طارق غالب القرشي وكيل وزارة الأوقاف والارشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة أنه سيتم فتح باب العمرة أمام اليمنيين مطلع العام القادم 2021 م - بعد حوالي شهرين من الآن, مؤكدا أنه سيتم أشعار كافة المواطنين بمختلف وسائل الإعلام.

وأضاف أن في بلاغ صحفي تلقى مأرب برس نسخة منه " انه وبسبب جائحة كورونا تم اقرار العديد من الاجراءات الاحترازية والتنظيمية بخصوص فتح باب العمرة ,وقال أنه تم استئناف فتح العمرة تدريجياً لبعض الدول.

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