القرشي يكشف عن موعد فتح باب العمرة في اليمن

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 182

أعلن الاستاذ طارق غالب القرشي وكيل وزارة الأوقاف والارشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة أنه سيتم فتح باب العمرة أمام اليمنيين مطلع العام القادم 2021 م - بعد حوالي شهرين من الآن, مؤكدا أنه سيتم أشعار كافة المواطنين بمختلف وسائل الإعلام.

وأضاف أن في بلاغ صحفي تلقى مأرب برس نسخة منه " انه وبسبب جائحة كورونا تم اقرار العديد من الاجراءات الاحترازية والتنظيمية بخصوص فتح باب العمرة ,وقال أنه تم استئناف فتح العمرة تدريجياً لبعض الدول.