وزارة الداخلية السعودية تعلن عن قائمة الأسماء الممنوعة وتحدد اسما محرما صدرت بحقه فتوى شرعية القرشي يكشف عن موعد فتح باب العمرة في اليمن بعد الاقتحام المميت للحرم: توجيهات عسكرية عليا بشأن ساحات الحرم المكي أرقام صادمة للكارثة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت هل سيتم تأجيل مباراة برشلونة في دوري الأبطال ؟ مليشيات الانتقالي تعتقل مسئولا في الائتلاف الوطني الجنوبي مناكفات اللحظة الأخيرة بين ترمب وبايدن.. ماذا قالا؟ الجيش اليمني يرد على اتهامات الجبواني لمعين عبدالملك ويحدد ممن تصدر التوجيهات إشهار تكتل «محامون للدفاع عن الصحفيين» الجيش بشبوة يعلن نجاح حملة عسكرية خرجت بأكثر من 60 آلية لهذه المهمة.. شاهد الصور
أعلن الاستاذ طارق غالب القرشي وكيل وزارة الأوقاف والارشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة أنه سيتم فتح باب العمرة أمام اليمنيين مطلع العام القادم 2021 م - بعد حوالي شهرين من الآن, مؤكدا أنه سيتم أشعار كافة المواطنين بمختلف وسائل الإعلام.
وأضاف أن في بلاغ صحفي تلقى مأرب برس نسخة منه " انه وبسبب جائحة كورونا تم اقرار العديد من الاجراءات الاحترازية والتنظيمية بخصوص فتح باب العمرة ,وقال أنه تم استئناف فتح العمرة تدريجياً لبعض الدول.