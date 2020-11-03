وزارة الداخلية السعودية تعلن عن قائمة الأسماء الممنوعة وتحدد اسما محرما صدرت بحقه فتوى شرعية القرشي يكشف عن موعد فتح باب العمرة في اليمن بعد الاقتحام المميت للحرم: توجيهات عسكرية عليا بشأن ساحات الحرم المكي أرقام صادمة للكارثة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت هل سيتم تأجيل مباراة برشلونة في دوري الأبطال ؟ مليشيات الانتقالي تعتقل مسئولا في الائتلاف الوطني الجنوبي مناكفات اللحظة الأخيرة بين ترمب وبايدن.. ماذا قالا؟ الجيش اليمني يرد على اتهامات الجبواني لمعين عبدالملك ويحدد ممن تصدر التوجيهات إشهار تكتل «محامون للدفاع عن الصحفيين» الجيش بشبوة يعلن نجاح حملة عسكرية خرجت بأكثر من 60 آلية لهذه المهمة.. شاهد الصور
كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات عسكرية عليا بشأن الساحات والطرق المؤدية للحرم المكي بعد حادثة الاصطدام المميت لسيارة بالمسجد الحرام.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر أن الجهات الأمنية بدأت بوضع حواجز مؤقتة، تمنع دخول المركبات إلى جميع مداخل الساحات المؤدية إلى الحرم المكي.
أوضحت المصادر الأمنية في مكة المكرمة، أن هذه الحواجز التي وضعت على مداخل ساحات الحرم لا تعوق حركة المشاة القادمين لأداء الصلوات ومناسك العمرة.
وختمت المصادر الأمنية السعودية، أنه "تم أيضًا وضع مطبات صناعية، لتهدئة السرعة على جميع الطرق المؤدية للحرم المكي"، وذلك في إجراءات جديدة لحماية المسجد الحرام.
وكان نشطاء تداولوا صورًا لقائد السيارة التي اقتحمت ساحات الحرم المكي الخارجية، وأظهرت قائد السيارة ممددًا على وجهه في الأرض، بينما قام رجال الأمن بتقييد قدميه ويديه.
يذكر أن المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة، سلطان الدوسري، أفاد بأنه عند الساعة 10:30 من مساء يوم الجمعة، باشرت الجهات الأمنية التحقيق في حادثة ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام.