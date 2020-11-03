بعد الاقتحام المميت للحرم: توجيهات عسكرية عليا بشأن ساحات الحرم المكي

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات عسكرية عليا بشأن الساحات والطرق المؤدية للحرم المكي بعد حادثة الاصطدام المميت لسيارة بالمسجد الحرام.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر أن الجهات الأمنية بدأت بوضع حواجز مؤقتة، تمنع دخول المركبات إلى جميع مداخل الساحات المؤدية إلى الحرم المكي.

أوضحت المصادر الأمنية في مكة المكرمة، أن هذه الحواجز التي وضعت على مداخل ساحات الحرم لا تعوق حركة المشاة القادمين لأداء الصلوات ومناسك العمرة.

وختمت المصادر الأمنية السعودية، أنه "تم أيضًا وضع مطبات صناعية، لتهدئة السرعة على جميع الطرق المؤدية للحرم المكي"، وذلك في إجراءات جديدة لحماية المسجد الحرام.

وكان نشطاء تداولوا صورًا لقائد السيارة التي اقتحمت ساحات الحرم المكي الخارجية، وأظهرت قائد السيارة ممددًا على وجهه في الأرض، بينما قام رجال الأمن بتقييد قدميه ويديه.

يذكر أن المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة، سلطان الدوسري، أفاد بأنه عند الساعة 10:30 من مساء يوم الجمعة، باشرت الجهات الأمنية التحقيق في حادثة ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام.