هل سيتم تأجيل مباراة برشلونة في دوري الأبطال ؟

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكدت تقارير صحفية صادرة في إسبانيا على أن مباراة ناديي برشلونة الإسباني ودينامو كييف الأوكراني في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مهددة بالتأجيل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو بأن الفريق الأوكراني الضيف سجل 9 إصابات بفايروس كورونا، وسافر إلى مدينة برشلونة بقائمة تضم 13 لاعبا من الفريق الأول، مع 6 لاعبين من فريق الشباب.

وينص البروتوكول الصحي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تأجيل المباراة للفريق، في حال ضمت القائمة أقل من 13 لاعب من الفريق الأول.

وسيخضع دينامو كييف لاختبار فايروس كورونا النهائي اليوم الثلاثاء، وفي حال ثبتت إصابة جديدة لدى الفريق، ستؤجل المباراة إلى موعد لاحق.

ويدخل برشلونة اللقاء متصدرا المجموعة بست نقاط من انتصارين، يليه يوفنتوس الإيطالي بـ3 نقاط، ويأتي كل دينامو كييف وفرينكافروزي في المركزين الثالث والرابع تواليا، برصيد نقطة لكل منهما.