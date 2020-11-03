مليشيات الانتقالي تعتقل مسئولا في الائتلاف الوطني الجنوبي

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اقدمت مليشيات ما يسمى المجلس الإنتقالي المدعومة إماراتيا ،الثلاثاء،على اعتقال مسئول في فرع الائتلاف الوطني الجنوبي المؤيد للشرعية بمحافظة ارخبيل سقطرى.
ونقل مأرب برس عن مصدر محلي قوله ان مليشيات الانتقالي اعتقلت رئيس الدائرة الجماهيرية في الائتلاف الوطني الجنوبي في سقطرى، الاكاديمي احمد العامري.
واشار المصدر ان، ذلك يأتي ضمن مسلسل الفوضى وعمليات النهب والاختطافات التي تشنها مليشيات الانتقالي ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها بدعم الامارات.
وكانت اللجنة التحضيرية لفرع الائتلاف الوطني الجنوبي في سقطرى، عقدت منتصف اكتوبر الماضي، المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع الائتلاف بمحافظة سقطرى ، وانتخبت قيادة للفرع.