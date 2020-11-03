الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن عن إشهار تكتل " محامون للدفاع عن الصحفيين " والذي يتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ويضم أكثر من 30 محاميا وناشطا حقوقيا من مختلف المحافظات اليمنية.

ويعد التكتل إطار مشترك للتعاون بين المحامين والصحفيين للدفاع عن الصحفيين اليمنيين الذين يتم اعتقالهم او استجوابهم او محاكمتهم على خلفية قضايا نشر من قبل السلطات القضائية المختلفة، وتقديم الاستشارات القانونية والتدريب للصحفيين لتجنب الوقوع في المحاذير القانونية، وتجسير الشراكة والتعاون المشترك بين المحامين والصحفيين للإسهام في تعزيز الحريات الصحفية في البلد.

وأكد المرصد في البيان الصادر عنة أن التكتل هو مباركة طوعية سوف ينتهج كافة الوسائل القانونية للدفاع عن الصحفيين وفق الامكانات المتاحة بالتعاون والشراكة مع كافة النشطاء والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير والحريات الصحفية، وتنفيذ العديد من الانشطة التي تخدم الطرفين بما يعزز من الحقوق والحريات في اليمن.

وتكتل محامون للدفاع عن الصحفيين عبارة عن مبادرة طوعية من عدد من المحامين اليمنيين المدافعين عن حقوق والانسان وحرية التعبير في اليمن يهدف إلى الدفاع عن الصحفيين أمام المحاكم وتقديم كافة أنواع الدعم والاسناد لتخفيف الانتهاكات التي يتعرضون لها. كما أن الباب مفتوحا للمحامين الراغبين في الانضمام إلى التكتل خلال المرحلة المقبلة.