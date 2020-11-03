الجيش بشبوة يعلن نجاح حملة عسكرية خرجت بأكثر من 60 آلية لهذه المهمة.. شاهد الصور

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن الجيش اليمني، يوم الثلاثاء، نجاح حملة عسكرية في مديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة.

ونجحت الحملة في رفع معسكراً لخارجين عن القانون استحدثوه بالقرب من احد الشركات النفطية شمال شرق مديرية عسيلان.

وقالت مصادر عسكرية ان الحملة العسكرية المشكلة من محوري عتق وبيحان والاجهزة الأمنية توجهت صباح امس الاثنين الى مديرية عسيلان بتوجيهات من محافظ شبوة "بن عديو" رئيس اللجنة الامنية ،بأكثر من 60 آلية عسكرية لرفع المعسكر المستحدث واحضار قائده ومجموعته ووضعهم في السجن المركزي وإحضار الأطقم التي بحوزتهم.

وانتشرت الحملة العسكرية في مواقع الاستحداثات التي وضعها الخارجين عن القانون وثبتت مواقعها بعد هروبهم من مواقعهم المستحدثة،طبقا للمصادر .

وكان مواطن يدعى علي ناصر مبارك الهندوس ومجاميع مسلحة استحدثوا معسكرا واحضروا عدد من الأطقم المسلحة والآليات لإقامة مقر للمعسكر جنوب منطقة بلبيل جنوب حقل ذهبا النفطي في قطاع s5 بمديرية عسيلان بشبوة.