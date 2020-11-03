إشهار تكتل «محامون للدفاع عن الصحفيين» الجيش بشبوة يعلن نجاح حملة عسكرية خرجت بأكثر من 60 آلية لهذه المهمة.. شاهد الصور وثائق تكشف عن فساد كبير في البنك المركزي بعدن وكيف يتم التلاعب بالعملة (أسعار الصرف اليوم) أمريكا تنتخب رئيسها والبداية من قرية صغيرة عدد سكانها 12 شخصا تحذير من موجة ثانية لتفشي كورونا في اليمن ولجنة الطوارئ تعلن عن حالات وفاة وتعافي جديدة تناول نوع من مواد غذائية تسبب التهابات مزمنة للجسم وتعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية أمير قطر يعلن عن حدث تاريخي تشهده بلاده في أكتوبر إطلاق نار في شوارع الرياض أثار حالة من الرعب والمملكة تصدر بياناً رسمياً بشأن الحادثة يمنيون يخوضون المنافسة في الإنتخابات الأمريكية على عضوية المجلس التعليمي المحكمة العسكرية في مأرب تعتزم محاكمة السفير الإيراني كمجرم حرب
أعلن الجيش اليمني، يوم الثلاثاء، نجاح حملة عسكرية في مديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة.
ونجحت الحملة في رفع معسكراً لخارجين عن القانون استحدثوه بالقرب من احد الشركات النفطية شمال شرق مديرية عسيلان.
وقالت مصادر عسكرية ان الحملة العسكرية المشكلة من محوري عتق وبيحان والاجهزة الأمنية توجهت صباح امس الاثنين الى مديرية عسيلان بتوجيهات من محافظ شبوة "بن عديو" رئيس اللجنة الامنية ،بأكثر من 60 آلية عسكرية لرفع المعسكر المستحدث واحضار قائده ومجموعته ووضعهم في السجن المركزي وإحضار الأطقم التي بحوزتهم.
وانتشرت الحملة العسكرية في مواقع الاستحداثات التي وضعها الخارجين عن القانون وثبتت مواقعها بعد هروبهم من مواقعهم المستحدثة،طبقا للمصادر .
وكان مواطن يدعى علي ناصر مبارك الهندوس ومجاميع مسلحة استحدثوا معسكرا واحضروا عدد من الأطقم المسلحة والآليات لإقامة مقر للمعسكر جنوب منطقة بلبيل جنوب حقل ذهبا النفطي في قطاع s5 بمديرية عسيلان بشبوة.