أمريكا تنتخب رئيسها والبداية من قرية صغيرة عدد سكانها 12 شخصا

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يتوجه ملايين الناخبين الأميركيين اليوم الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع لاختيار اسم ساكن البيت الأبيض، وسط ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وارتفاع حدة التصريحات عشية يوم الاقتراع المنتظر.
فبعد أن صوت ما يقارب 100 مليون أميركي مبكرا في الانتخابات الرئاسية بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم، يتوقع أن يصوت الملايين في اقتراع اليوم (يقدر العدد بأكثر من 60 مليونا) للاختيار بين المرشح الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترمب الذي كثف جولاته أمس، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وبعد أن افتتحت قرية ديكسفيل نوتش الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصا في شمال شرق الولايات المتحدة، رسميا ورمزيا عملية الانتخابات الأميركية منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، فتحت ولاية فيرمونت في نيو إنجلاند شمال شرق البلاد أيضاً صناديق الاقتراع للناخبين.
فقد أدلى ناخبو ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصا في شمال شرق الولايات المتحدة، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، مطلقين رمزيا الانتخابات الرئاسية.
وبينما يتوقع أن يشهد يوم الثالث من نوفمبر اقبلاً استثنائيا في انتخابات استثنائية، غطت عليها جائحة كورونا، وتصاعد حاد في الحملات الانتخابية والاتهامات أيضا، بين المرشحين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترمب، الساعي إلى ولايد جديدة في البيت الأبيض أفادت آخر الأرقام اليوم إلى أن أكثر من 99 مليون ناخب صوتوا مبكراً، ما قد يطيل تاريخ الكشف عن الفائز.