تحذير من موجة ثانية لتفشي كورونا في اليمن ولجنة الطوارئ تعلن عن حالات وفاة وتعافي جديدة

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذرت منظمة أوكسفام الإنسانية الدولية، الإثنين، من تعرض اليمن لخطر موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب أوكسفام في اليمن.

وأفاد البيان بأن "استجابة منظمة أوكسفام لجائحة كورونا، تتضمن دعم نظام الرعاية الصحية في اليمن، لمساعدته على مواجهة مخاطر الفيروس المميتة".

ولفت إلى أن "اليمن معرض لخطر موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا".

وأضاف البيان أن "المنظمة تقوم بتوفير معدات النظافة، ومستلزمات المستشفيات والخدمات المتنقلة للمناطق الريفية".

وأوضح أن "المنظمة قامت بتزويد مكتب الصحة في محافظة عمران، شمالي اليمن (خاضعة لسيطرة الحوثيين)، بـ5 مراكز صحية متنقلة".

وحتى مساء الإثنين، سجل اليمن 2.063 إصابة بكورونا؛ بينها 600 وفاة، 1.366 حالة تعاف.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الجاري، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

*آخر احصائية

في سياق متصل أعلنت لجنة الطوارئ العليا، يوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة جديدة، وتسع حالات تعافٍ، جميعها في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وذكرت اللجنة، أنها لم تسجّل أي حالة إصابة جديدة، خلال الساعات الماضية.

وأكدت ارتفاع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (2063) منها (601) وفاة و(1375) حالة تعافٍ.

جدير بالذكر أن هذه الاحصائيات لا تشمل المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.