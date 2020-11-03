أمير قطر يعلن عن حدث تاريخي تشهده بلاده في أكتوبر

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، موعد إجراء أول انتخابات نيابية في بلاده، مشيراً في الوقت ذاته إلى الدور الذي أداه الريال القطري في مواجهة الأزمات الخارجية.

وقال الشيخ تميم، في كلمة ألقاها خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى القطري، إن "انتخابات مجلس الشورى ستجرى في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل 2021".

سمو أمير البلاد المفدى : انتخابات مجلس الشورى ستجري في اكتوبر العام القادم 2021 وستجري الانتخابات بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003 ولهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين

وفي موضوع آخر، قال أمير قطر إن بلاده تمكنت من تعزيز مكانتها الدولية على الرغم من استمرار الحصار المفروض عليها، مؤكداً في الوقت ذاته موقف الدوحة من عدالة القضية الفلسيطينة.

وأضاف: "نؤكد على موقفنا الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة، بما في ذلك إقامة الدولة على حدود 1967".

وشدد الشيخ تميم على ضرورة "عدم التهاون لتجنب موجة ثانية من وباء كورونا"، كاشفاً أن الدوحة لن تتردد في اتخاذ تدابير حازمة في حال تفشي الوباء.

وأشاد بالنظام الصحي في قطر، قائلاً: إنه "أثبت جدارته في التعامل مع جائحة كورونا