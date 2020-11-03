الخارجية السعودية يطلق تصريحات مهمة وقوية حول إيران وتحذر من التدخلات المستمرة في الشؤون الداخلية ا مظاهرات في عدن لليوم الثاني يشارك فيها كل اليمنيين نصرة للنبي تفاصيل.. إنهيار القطاع الصحي في اليمن ورتفاع معدلات سوء التغذية عند الأطفال بشكل مخيف المليشيات الحوثية تحشد مسلحيها حول خزان صافر ومسؤولا بارز في الحكومة يحذرمن خطر انفجارها العصابات المسلحة تنقلب على ماكرون وفرنسا تنفجر .. معركة شوارع بالأسلحة النارية في مونبيلييه السعودية: مكة المكرمة تغرق في الامطار العرادة يلتقي وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الخارجية اليمنية تتقدم بشكوى ضد الحوثيين إلى روسيا وموسكو تدعم اتفاق الرياض القصر الملكي يعلن إصابة سمو الأمير بفيروس كورونا أثناء كلمة ضد أردوغان وبن زايد .. شاهد كيف باغت الموت قائدًا عسكريًا في ميليشيات حفتر
لليوم الثاني على التوالي، شارك مئات اليمنيين، الإثنين، في مظاهرة بمحافظة عدن ، تنديدًا بمعاداة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للإسلام.
وأفادة مصادر محلية بأن المئات من أبناء مدينة المنصورة في عدن خرجوا في مسيرة جابت شارع القصر في المدينة، وصولًا إلى "ساحة الشهداء".
وردد المتظاهرون هتافات نصرة للنبي محمد (صل الله عليه وسلم)، منها: "لبيك يا رسول الله"، و"إلا رسول الله"، و"فداك روحي يا رسول الله".
وأحرق غاضبون العلم الفرنسي وصورًا لماكرون، مع تجديد دعوات إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.
وكان المئات من أبناء عدن شاركوا، الأحد، في مسيرة احتجاجية جابت الشارع الرئيس في مدينة المعلا وصولًا إلى مبنى المحافظة، تنديدًا بالرسوم المسيئة. وشهدت فرنسا نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد (صل الله عليه وسلم)، على واجهات مبانٍ، واعتبرها ماكرون "حرية تعبير".
وأثارت الرسوم وتصريح ماكرون موجة غضب بين المسلمين في أنحاء العالم، وأُطلقت في معظم الدول الإسلامية والعربية حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.