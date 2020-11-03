مظاهرات في عدن لليوم الثاني يشارك فيها كل اليمنيين نصرة للنبي

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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لليوم الثاني على التوالي، شارك مئات اليمنيين، الإثنين، في مظاهرة بمحافظة عدن ، تنديدًا بمعاداة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للإسلام.

وأفادة مصادر محلية بأن المئات من أبناء مدينة المنصورة في عدن خرجوا في مسيرة جابت شارع القصر في المدينة، وصولًا إلى "ساحة الشهداء".

وردد المتظاهرون هتافات نصرة للنبي محمد (صل الله عليه وسلم)، منها: "لبيك يا رسول الله"، و"إلا رسول الله"، و"فداك روحي يا رسول الله".

وأحرق غاضبون العلم الفرنسي وصورًا لماكرون، مع تجديد دعوات إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وكان المئات من أبناء عدن شاركوا، الأحد، في مسيرة احتجاجية جابت الشارع الرئيس في مدينة المعلا وصولًا إلى مبنى المحافظة، تنديدًا بالرسوم المسيئة. وشهدت فرنسا نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد (صل الله عليه وسلم)، على واجهات مبانٍ، واعتبرها ماكرون "حرية تعبير".

وأثارت الرسوم وتصريح ماكرون موجة غضب بين المسلمين في أنحاء العالم، وأُطلقت في معظم الدول الإسلامية والعربية حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.