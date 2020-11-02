العصابات المسلحة تنقلب على ماكرون وفرنسا تنفجر .. معركة شوارع بالأسلحة النارية في مونبيلييه

الإثنين 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإطلاق النار في مدينة مونبيلييه الفرنسية، باستخدام المسدسات بين عدة أشخاص يبدو أنهم من رجال العصابات.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن أعيرة نارية أطلقت في منطقة موسون لا بالادي في مدينة مونبلييه، مبينةً أن عدة أشخاص يرتدون أقنعة شاركوا في إطلاق نار كثيف في مونبيلييه.

وأشارت إلى أن عصابات المخدرات المتنافسة تتبادل إطلاق النار باستخدام الأسلحة الآلية، وتم إرسال وحدات من الجيش والشرطة إلى مكان الحادث.

وذكر محللون فرنسيون، أن ما حدث من شجار بين العصابات هو بسبب تساهل إدارة الرئيس إيمانيول ماكرون مع العصابات، والسماح لها بالعمل والأنشطة لتصدير الأسلحة بشكل غير شرعي.

وتوقع محللون فرنسيون، أن تزداد رقعة سيطرة العصابات في فرنسا، وإمكانية حدوث مواجهات مع الدولة على غرار السلفادور إذا لم تتخذ إدارة "ماكرون" إجراءات عاجلة.