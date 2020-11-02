العصابات المسلحة تنقلب على ماكرون وفرنسا تنفجر .. معركة شوارع بالأسلحة النارية في مونبيلييه السعودية: مكة المكرمة تغرق في الامطار العرادة يلتقي وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الخارجية اليمنية تتقدم بشكوى ضد الحوثيين إلى روسيا وموسكو تدعم اتفاق الرياض القصر الملكي يعلن إصابة سمو الأمير بفيروس كورونا أثناء كلمة ضد أردوغان وبن زايد .. شاهد كيف باغت الموت قائدًا عسكريًا في ميليشيات حفتر روسيا تعتقل طلاب اليمن في موسكو والوحيشي يستمر في التوحش ضد المطالبين بمستحقاتهم لماذا غردت ناطقة الحكومة البريطانية بمقولة شهيرة لأبي بكر الصديق ؟ تعرف على أكثر أغنية مشاهدة في تاريخ يوتيوب وبأرقام لن تصدقها الملك سلمان يصدر أوامر ملكية تستهدف 37 شخصية سعودية
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإطلاق النار في مدينة مونبيلييه الفرنسية، باستخدام المسدسات بين عدة أشخاص يبدو أنهم من رجال العصابات.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن أعيرة نارية أطلقت في منطقة موسون لا بالادي في مدينة مونبلييه، مبينةً أن عدة أشخاص يرتدون أقنعة شاركوا في إطلاق نار كثيف في مونبيلييه.
وأشارت إلى أن عصابات المخدرات المتنافسة تتبادل إطلاق النار باستخدام الأسلحة الآلية، وتم إرسال وحدات من الجيش والشرطة إلى مكان الحادث.
وذكر محللون فرنسيون، أن ما حدث من شجار بين العصابات هو بسبب تساهل إدارة الرئيس إيمانيول ماكرون مع العصابات، والسماح لها بالعمل والأنشطة لتصدير الأسلحة بشكل غير شرعي.
وتوقع محللون فرنسيون، أن تزداد رقعة سيطرة العصابات في فرنسا، وإمكانية حدوث مواجهات مع الدولة على غرار السلفادور إذا لم تتخذ إدارة "ماكرون" إجراءات عاجلة.