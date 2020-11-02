العصابات المسلحة تنقلب على ماكرون وفرنسا تنفجر .. معركة شوارع بالأسلحة النارية في مونبيلييه السعودية: مكة المكرمة تغرق في الامطار العرادة يلتقي وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الخارجية اليمنية تتقدم بشكوى ضد الحوثيين إلى روسيا وموسكو تدعم اتفاق الرياض القصر الملكي يعلن إصابة سمو الأمير بفيروس كورونا أثناء كلمة ضد أردوغان وبن زايد .. شاهد كيف باغت الموت قائدًا عسكريًا في ميليشيات حفتر روسيا تعتقل طلاب اليمن في موسكو والوحيشي يستمر في التوحش ضد المطالبين بمستحقاتهم لماذا غردت ناطقة الحكومة البريطانية بمقولة شهيرة لأبي بكر الصديق ؟ تعرف على أكثر أغنية مشاهدة في تاريخ يوتيوب وبأرقام لن تصدقها الملك سلمان يصدر أوامر ملكية تستهدف 37 شخصية سعودية
بحث سفير بلادنا لدى نواكشوط الدكتور سالم العرادة، اليوم، مع وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
واستعرض العرادة، مستجدات الأوضاع في بلادنا، واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في زعزعة استقرار اليمن وارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني.
وناقش اللقاء قوانين الاستثمار في النشاط البحري والتسهيلات المتاحة للمستثمرين في هذا المجال.
من جانبه أكد الوزير ولد الداهي، على متانة العلاقات الاخوية والخاصة بين اليمن وموريتانيا، مجدد دعم بلاده للشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.