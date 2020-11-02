العرادة يلتقي وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني

الإثنين 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب

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بحث سفير بلادنا لدى نواكشوط الدكتور سالم العرادة، اليوم، مع وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

واستعرض العرادة، مستجدات الأوضاع في بلادنا، واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في زعزعة استقرار اليمن وارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني.

وناقش اللقاء قوانين الاستثمار في النشاط البحري والتسهيلات المتاحة للمستثمرين في هذا المجال.

من جانبه أكد الوزير ولد الداهي، على متانة العلاقات الاخوية والخاصة بين اليمن وموريتانيا، مجدد دعم بلاده للشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.