الخارجية اليمنية تتقدم بشكوى ضد الحوثيين إلى روسيا وموسكو تدعم اتفاق الرياض

الإثنين 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب

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بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، مع سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين التنسيق بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات السياسية على الساحة اليمنية.

وخلال اللقاء تطرق وزير الخارجية لاستمرار مماطلة الحوثيين في قضية خزان النفط صافر.. مشيرا الى مرور أكثر من ثلاثة أشهر على عقد الجلسة الخاصة لمجلس الامن بشأن صافر في ١٥ يوليو الماضي دون ان يتم التوصل الى حل لهذه القضية.

ولفت الحضرمي الى ان التهديدات البيئة والانسانية التي يشكلها خزان صافر على اليمن والمنطقة تستدعي ممارسة اقصى درجات الضغط على الحوثيين للاستجابة لدعوات المجتمع الدولي ومجلس الامن وتجنيب اليمن والمنطقة خطر حدوث كارثة كبرى.

من جانبه عبر السفير الروسي عن دعم بلاده للحكومة الشرعية وتنفيذ اتفاق الرياض والتوصل الى حل سلمي في اليمن متمنيا ان يحل الامن والسلام في اليمن قريبا.