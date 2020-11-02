القصر الملكي يعلن إصابة سمو الأمير بفيروس كورونا

الإثنين 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت مصادر بقصر كينزنجتون في بريطانيا أن الأمير وليام قد أصيب بفيروس " كورونا" المستجد في إبريل الماضي في وقت مقارب لإصابة والده الأمير تشارلز بنفس الفيروس .

و أبقي الأمير وليام الثاني في الترتيب لولاية العرش وحفيد الملكة إليزابيث ، إصابته سرا لأنه لم يرغب في إثارة قلق البلاد ، حسبما نشرت صحيفة " الصن " البريطانية .

و أضاف في تصريحاته للصحيفة :" تدث أمور مهمة ولم أرغب في إثارة قلق أحد ، لافتا إلي أنه خضع للعلاج علي أيدي أطباء القصر و اتبع الإرشادات الحكومية بعزل نفسه في منزل العائلة " أنمر هول " في نورفولك .

و أشار إلي أنه أجري 14 لقاء عبر الهاتف و الاتصال المرئي خلال إبريل الماضي .

و قالت مصادر للصحيفة أن الأمير كان يعاني من إصابة شديدة و عاني من صعوبة في التنفس في أحدي مراحل إصابته مما أثر ذعر من حوله .