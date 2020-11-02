أثناء كلمة ضد أردوغان وبن زايد .. شاهد كيف باغت الموت قائدًا عسكريًا في ميليشيات حفتر

الإثنين 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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باغت الموت قائدًا عسكريًا في ميليشيات "حفتر" أثناء كلمة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولصالح ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، للسيطرة على طرابلس.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، لحظة سقوط اللواء ونيس بو خمادة لحظة سقوطه صريعا وهو يلقي كلمة أمام جمع من الحضور في منطقة بنينا شرقي مدينة بنغازي.

ويعتبر "بو خمادة" أحد أبرز قيادات ميليشيات حفتر المسؤولة عن المجازر والجرائم بحق الشعب الليبي في طرابلس والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني.

واحتفت ميليشيات حفتر في بيان نعي لها بالجرائم التي ارتكبها وأشرف عليها "بوخمادة"، قائلةً: "نستذكر مواقفه البطولية في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلى جانب الشعب".

وتولي بوخمادة في عام 2018 قيادة "مجموعة عمليات الجنوب" بقرار من خليفة حفتر متزعم الميليشيات، بهدف ضبط وحفظ الأمن بمنطقة الجنوب الغربي للبلاد.