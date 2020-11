تعرف على أكثر أغنية مشاهدة في تاريخ يوتيوب وبأرقام لن تصدقها

الإثنين 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 403

أصبحت أغنية الأطفال "بيبي شارك" رسميا، اليوم الاثنين، أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على موقع "يوتيوب" على الإطلاق، بمشاهدات تجاوزت 7 مليارات مشاهدة.

فمع حلول توقيت 04:00 بتوقيت غرينتش، اليوم الاثنين، سجلت النسخة الإنجليزية من "بيبي شارك" أكثر من 7 مليارات مشاهدة على "يوتيوب"، مما يجعلها تزيح أغنية لويس فونسي "ديسباسيتو" من عرش الأكثر مشاهدة على المنصة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأغنية "بيبي شارك" كورية المنشأ، وتم تحميلها لأول مرة على "يوتيوب" في شهر يونيو/ حزيران 2016، هي عبارة عن ريمكس لأغنية أمريكية أنتجتها شركة "بينكفونغ" ومقرها سيئول.

ومهد نجاح الأغنية الكبير على "يوتيوب" طريق وصولها للمركز 32 على قائمة "بيلبورد هوت 100" في شهر يناير/ كانو الثاني 2019.

وبخلاف محبيها من الصغار، فقد نجحت أغنية "بيبي شارك" في جذب انتباه الكثير من المعجبين البالغين، كما استعان بها فريق "واشنطن ناشونالز" للبيسبول نشيدا له، وعزف البيت الأبيض لحنها خلال احتفالات خاصة به.

وعزفت إحدى المدن الأمريكية أغنية "بيبي شارك" بشكل متكرر، بينما استخدمت بلدة أمريكية أخرى هي ويست بالم بيتش في فلوريدا لحنها في محاولة لثني المشردين عن التجمع في مكان عام.

كما أنه تم استثمار نجاح أغنية "بيبي شارك" لمكافحة الأوبئة، بعد طرح إصدار جديد لها يحث الأطفال على غسل أيديهم للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وتأكيدها لهم على أهمية المحافظة على نظافتهم الشخصية.

يشار إلى أن هناك أغنيتين من الأغاني الأربعة الأخيرة التي تحمل الرقم القياسي الأكثر تشغيلا على "يوتيوب"، هما "غانغنام ستايل" للمطرب الكوري ساي، الذي احتفظ باللقب لأكثر من 3 سنوات، حتى تم إزالته من قبل المطرب ويز خليفة بأغنيته "See You Again".