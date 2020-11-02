شاب خليجي يتجرد من إنسانيته ويحرق منزل والدته وهي بداخله

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شهدت دولة الكويت جريمة هزت الرأي العام، حيث أقدم شاب تجرد من إنسانيته على إحراق منزل والدته وهي بداخله.
وقالت والدة الشاب والتي استنجدت بالأجهزة الأمنية: "إن ابنها حاول حرق المنزل من خلال إشعال النار بمادة صلبة سريعة الاشتعال، وألقاها داخل المنزل".
وأكدت السيدة أن "النيران اندلعت بأجزاء من الديوانية ثم قام ابنها بالاصطدام بسور المنزل عمدًا، وتسبب في إتلافه وهرب إلى جهة غير معلومة".
وتوجهت الشرطة إلى موقع الحادثة لمعاينة المكان والكشف عن ما تعرَضت له السيدة وقد عاينت "الأدلة الجنائية" المكان وتم بناءً عليه تسجيل قضية حرق عمد ضد الشاب
وقال مصدر الأمني إنه "تم إحالة القضية إلى رجال المباحث لضبط الشاب وإحضاره، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".