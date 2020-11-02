حدث سيهز الخليج بشأن قطر والسعودية.. تفاصيل لقاءات سرية رفيعة في سلطنة عمان والكويت

الإثنين 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 761

كشفت مصادر خليجية رفيعة، عن لقاءات سرية رفيعة شهدتها سلطنة عمان والكويت بشأن حل الأزمة الخليجية وإعلان المصالحة قريبًا بين السعودية والإمارات من جهة، وقطر من جهة ثانية.

ونقلت صحيفة "الخليج الجديد" عن المصادر، أنه خلال الأيام القليلة القادمة قد يتم الإعلان عن المصالحة الخليجية، بحسب أنباء متداولة في مستويات سياسية رفيعة، لم يتم تأكيدها بعد.

وأضافت: "لعبت الكويت دورا أساسيًا في تجدد المفاوضات؛ وشهدت الأيام الماضية اجتماعات متواصلة بين مسؤولين خليجيين عقدت في الكويت وسلطنة عمان".

وتابعت المصادر: "نتج عنها التوصل لاتفاق أصبح الإعلان عنه وشيكا، ما لم تطرأ مستجدات في اللحظات الأخيرة، مبينةً أن "الاجتماعات تجاوزت المطالب الـ13 الشهيرة التي سبق أن اشترطتها دول الحصار".

وتوقعت أن "تبني دول الحصار موقفًا أقل حدة سببه المخاوف من تبعات خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية، لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وسبق أن تعثرت مفاوضات خليجية متقدمة لإتمام المصالحة خلال اللحظات الأخيرة توسطت خلالها إلى جانب الكويت الإدارة الأمريكية، حيث كشفت تقارير أن الإمارات تراجعت في اللحظات الحاسمة.