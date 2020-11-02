المحكمة تستمع لشهادة ناطق الجيش اليمني والنيابة تقدم ادلة جديدة.. تفاصيل الجلسة الخامسة لمحاكمة الحوثي في مأرب بايدن يتفوق على منافسة ترمب قبل ساعات من يوم الحسم الجزائر تعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور معلومات جديدة حول دور معين في مذبحة الطيران الاماراتي بحق الجيش اليمني وماذا صنع بعد الضربة وموقف هادي والبركاني وبن دغر مقتل القيادي الحوثي «المتوكل» وعدد من مرافقيه معين عبدالملك متهم بـ «الخيانة العظمى» والجبواني يقول ان لديه الدليل قرقاش يدافع عن الرئيس الفرنسي ويهاجم أردوغان إتفاق أممي وشيك بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية حول صافر و4 دول أوروبية تمول الإتفاق 7 أساليب بسيطة لتسريع الحاسوب البطيء تفاصيل تسليم صفقة مقاتلات روسية وصلت إلى الجزائر بسرية تامة
عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة بمحافظة مأرب، اليوم الإثنين، برئاسة القاضي عقيل تاج الدين جلستها الخامسة للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020، المرفوعة من النيابة العسكرية ضد زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي و174، بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية، بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى التهم الأخرى المبينة في قرار الاتهام المقدمة للمحكمة في جلستها الأولى.
وخلال جلسة المحاكمة، قدمت النيابة العسكرية الأدلة والوثائق اللازمة التي تؤكد تخابر مليشيا الحوثي الانقلابية مع إيران وتعريض الأمن القومي اليمني والاقليمي للخطر وآخرها استقبال شخصية ارهابية من الحرس الثوري الايراني المدعو حسن إيرلو كسفير ممثل لجمهورية إيران لدى مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء،طبقا لموقع الجيش.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد عبده مجلي، حيث أدلى بشهادته عن عدد من الجرائم والانتهاكات، التي اقترفتها مليشيات الحوثي الانقلابية، سارداً عدداً من الوقائع والأحداث، التي تؤكد تورط المليشيات بالتخابر مع إيران والانقلاب على الشرعية الدستورية واحتلال مؤسسات الدولة، ونهب معسكراتها واستخدام القوة المفرطة والعنف ضد ابناء الشعب اليمني.
إلى ذلك استمعت المحكمة إلى مرافعات وشهادات عدد من ضحايا جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي الانقلابية، الذين قدموا الوثائق اللازمة وقاموا بتوكيل محامين عنهم لملاحقة مجرمي مليشيا الحوثي أمام القضاء الوطني.