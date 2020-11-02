المحكمة تستمع لشهادة ناطق الجيش اليمني والنيابة تقدم ادلة جديدة.. تفاصيل الجلسة الخامسة لمحاكمة الحوثي في مأرب

الإثنين 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مأرب

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عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة بمحافظة مأرب، اليوم الإثنين، برئاسة القاضي عقيل تاج الدين جلستها الخامسة للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020، المرفوعة من النيابة العسكرية ضد زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي و174، بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية، بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى التهم الأخرى المبينة في قرار الاتهام المقدمة للمحكمة في جلستها الأولى.

وخلال جلسة المحاكمة، قدمت النيابة العسكرية الأدلة والوثائق اللازمة التي تؤكد تخابر مليشيا الحوثي الانقلابية مع إيران وتعريض الأمن القومي اليمني والاقليمي للخطر وآخرها استقبال شخصية ارهابية من الحرس الثوري الايراني المدعو حسن إيرلو كسفير ممثل لجمهورية إيران لدى مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء،طبقا لموقع الجيش.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد عبده مجلي، حيث أدلى بشهادته عن عدد من الجرائم والانتهاكات، التي اقترفتها مليشيات الحوثي الانقلابية، سارداً عدداً من الوقائع والأحداث، التي تؤكد تورط المليشيات بالتخابر مع إيران والانقلاب على الشرعية الدستورية واحتلال مؤسسات الدولة، ونهب معسكراتها واستخدام القوة المفرطة والعنف ضد ابناء الشعب اليمني.

إلى ذلك استمعت المحكمة إلى مرافعات وشهادات عدد من ضحايا جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي الانقلابية، الذين قدموا الوثائق اللازمة وقاموا بتوكيل محامين عنهم لملاحقة مجرمي مليشيا الحوثي أمام القضاء الوطني.