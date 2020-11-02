الجزائر تعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور

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أعلنت هيئة الانتخاب الجزائرية، الاثنين، نجاح عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أجريت أمس الأحد.
وأعلن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، خلال مؤتمر صحفي مخصص للإعلان عن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور، بأن نتائج الاستفتاء جاءت في صالح إقرار الدستور الجديد بنسبة 66%.
وأظهرت النتائج في الجزائر أن ا66.80% صوتوا بـ"نعم" على مشروع التعديل الدستوري، فيما جاءت نسبة التصويت بـ"لا" عند 33.20%.