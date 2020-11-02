مقتل القيادي الحوثي «المتوكل» وعدد من مرافقيه

الإثنين 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكدت مصادر عسكرية في القوات اليمنية المشتركة، مصرع المسؤول عن الاستطلاع في جبهات ميليشيات الحوثي الانقلابية وعدداً من مرافقيه، أمس الأحد غربي محافظة الضالع (جنوبي اليمن).

وذكر المركز الإعلامي لجبهة الضالع، أن "وحدة الدروع في القوات الجنوبية استهدفت طقماً عسكرياً يستقله القيادي الحوثي المدعو "أبو حسين علي حسين المتوكل"، ركن استطلاع الميليشيا في جبهات الضالع".

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن مصرع القيادي الحوثي مع عدد من مرافقيه وتدمير الطقم العسكري كلياً.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي نقلت جثة القيادي إلى مشفى ميداني في معسكر "المشواس" الذي تسيطر عليه، ومن ثم نقلتها إلى محافظة إب.

ويُعد "أبو حسين المتوكل" من أبرز قيادات الحوثيين في جبهات شمال وغرب الضالع، كما أنه يرتبط مباشرة بزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.

في سياق آخر، قتلت امرأة، أمس الأحد، برصاص قناص حوثي، في منطقة "مُرِيس"، التابعة لمديرية قعطبة، بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وكانت ميليشيا الحوثي، أقدمت الجمعة، على حرق منازل ومزارع تابعة لرجل وولديه، في عُزلة الثوخب، شمال شرق مديرية الحُشَا والقريبة من خطوط المواجهات شمال محافظة الضالع.

وأصيب 6 مدنيين، بينهم امرأة وطفل، بقذيفة أطلقها مسلحو ميليشيا الحوثي، المدعومة إيرانياً، السبت، على مناطق في "المحورين الشمالي والغربي لمديرية قعطبة" في الضالع.