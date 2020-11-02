إتفاق أممي وشيك بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية حول صافر و4 دول أوروبية تمول الإتفاق 7 أساليب بسيطة لتسريع الحاسوب البطيء تفاصيل تسليم صفقة مقاتلات روسية وصلت إلى الجزائر بسرية تامة السراج في زيارة غير معلنة لتركيا والغرياني يحرض ضد الوفاق النفط يقود أسواق الخليج للتراجع على أعتاب الإنتخابات الأمريكية قوات مدعومة إمارتياً تعتقل مدير ميناء سقطرى في ظروف غامظة مظاهرات وحرق العلم الفرنسي في عدن ضد الرسرم المسيئة للنبي مسئول يمني رفيع يمنح الامارات موافقة على تصفية أكثر من 300 ضابط وجندي بين قتيل وجريح من الجيش الوطني مقابل حوالة مالية شابة سعودية تثير الرعب في شوارع مكة بسبب سلاحها الناري المليشيات الحوثية تعترف بمقتل قيادات عليا تنتحل رتبا عسكرية .. تعرف علي قائمة أسمائهم
كشف موقع عن سبعة أساليب بسيطة يمكن اللجوء إليها لمعالجة مشكلة بطء الحاسوب.
1-تقليص عدد البرامج التي يبدأ تشغيلها تلقائيا لدى تشغيل الحاسوب من خلال حذف البرامج غير الضرورية التي تستخدم كميات كبيرة من الذاكرة الرئيسية من قائمة التشغيل التلقائي.
2-تفادي فتح عدد كبير من الصفحات في متصفحات الإنترنت في آن واحد.
3-فحص الحاسوب من الفيروسات على أساس دوري.
4-إعادة تشغيل الحاسوب بشكل دوري (مرة في عدة أيام على الأقل).
5-استخدام وسيط تخزين ذي حالة ثابتة (SSD)، ما يقلص الفترة المطلوبة لتشغيل الحاسوب وفتح معظم البرامج إلى ثوان معدودة.
6-استخدام خدمة المتوفرة في نظام التشغيل "ويندوز 10"، وهو يسمح زيادة ذاكرة الحاسوب الرئيسية على حساب ذاكرة وميضية (فلاش).
7-التوقف عن استخدام نموذج التخزين السحابي OneDrive الذي تعرضه شبكة "مايكروسوفت" على زبائنها، لأن التنسيق المستمر مع خدمة التخزين قد يبطئ بشكل ملموس نظام التشغيل