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7 أساليب بسيطة لتسريع الحاسوب البطيء

الإثنين 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 كشف موقع عن سبعة أساليب بسيطة يمكن اللجوء إليها لمعالجة مشكلة بطء الحاسوب.

1-تقليص عدد البرامج التي يبدأ تشغيلها تلقائيا لدى تشغيل الحاسوب من خلال حذف البرامج غير الضرورية التي تستخدم كميات كبيرة من الذاكرة الرئيسية من قائمة التشغيل التلقائي.

2-تفادي فتح عدد كبير من الصفحات في متصفحات الإنترنت في آن واحد.

3-فحص الحاسوب من الفيروسات على أساس دوري.

4-إعادة تشغيل الحاسوب بشكل دوري (مرة في عدة أيام على الأقل).

5-استخدام وسيط تخزين ذي حالة ثابتة (SSD)، ما يقلص الفترة المطلوبة لتشغيل الحاسوب وفتح معظم البرامج إلى ثوان معدودة.

6-استخدام خدمة المتوفرة في نظام التشغيل "ويندوز 10"، وهو يسمح زيادة ذاكرة الحاسوب الرئيسية على حساب ذاكرة وميضية (فلاش).

7-التوقف عن استخدام نموذج التخزين السحابي OneDrive الذي تعرضه شبكة "مايكروسوفت" على زبائنها، لأن التنسيق المستمر مع خدمة التخزين قد يبطئ بشكل ملموس نظام التشغيل

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