قوات مدعومة إمارتياً تعتقل مدير ميناء سقطرى في ظروف غامظة مظاهرات وحرق العلم الفرنسي في عدن ضد الرسرم المسيئة للنبي مسئول يمني رفيع يمنح الامارات موافقة على تصفية أكثر من 300 ضابط وجندي بين قتيل وجريح من الجيش الوطني مقابل حوالة مالية شابة سعودية تثير الرعب في شوارع مكة بسبب سلاحها الناري المليشيات الحوثية تعترف بمقتل قيادات عليا تنتحل رتبا عسكرية .. تعرف علي قائمة أسمائهم الجيش الوطني يزف أخبار انتصارات جديدة من محافظة تعز خطوة ستقلب الموازين .. تركيا شارفت على الوصول إلى حلمها رئيس هيئة الأركان يصل إلى محوري البيضاء وبيحان في مهمة قتالية اتفاق جديد بين إسرائيل والإمارات الشرطة السعودية توقع بعصابة ارتكبوا عشرات الجرائم بالرياض
اعتقلت قوات من مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، الأحد، مسؤولا حكوميا بمحافظة أرخبيل سقطرى.
وقال مصدر مطلع ، طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، إن "مليشيات الانتقالي، اعتقلت مدير عام ميناء سقطرى، رياض سعيد سليمان، واقتادته إلى أحد السجون التابعة لها".
وأضاف المصدر، أن أسباب الاعتقال الذي تم في الميناء (يقع بمدينة حديبو مركز المحافظة)، لاتزال مجهولة.
وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، أبلغ المدير المعتقل، الرئاسة والحكومة اليمنية، بدخول سفينة إماراتية للميناء، بطريقة مخالفة، ودون إذن من السلطات الرسمية.
وأوضح سليمان في رسالة، أن السفينة الإماراتية (AD ASTRA) دخلت رصيف الميناء بطريقة مخالفة دون إذن من سلطات الميناء، أو استكمال الإجراءات الرسمية وفق النظام والقانون.