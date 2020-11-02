قوات مدعومة إمارتياً تعتقل مدير ميناء سقطرى في ظروف غامظة

الإثنين 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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اعتقلت قوات من مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، الأحد، مسؤولا حكوميا بمحافظة أرخبيل سقطرى.

وقال مصدر مطلع ، طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، إن "مليشيات الانتقالي، اعتقلت مدير عام ميناء سقطرى، رياض سعيد سليمان، واقتادته إلى أحد السجون التابعة لها".

وأضاف المصدر، أن أسباب الاعتقال الذي تم في الميناء (يقع بمدينة حديبو مركز المحافظة)، لاتزال مجهولة.

وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، أبلغ المدير المعتقل، الرئاسة والحكومة اليمنية، بدخول سفينة إماراتية للميناء، بطريقة مخالفة، ودون إذن من السلطات الرسمية.

وأوضح سليمان في رسالة، أن السفينة الإماراتية (AD ASTRA) دخلت رصيف الميناء بطريقة مخالفة دون إذن من سلطات الميناء، أو استكمال الإجراءات الرسمية وفق النظام والقانون.