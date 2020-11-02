مظاهرات وحرق العلم الفرنسي في عدن ضد الرسرم المسيئة للنبي

الإثنين 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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خرج مئات اليمنيين، في مدينة المعلا بمحافظة عدن (جنوب)، في مظاهرة حاشدة تنديدا بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادي للإسلام. وجابت المسيرة، وفق مراسل الأناضول، الشارع الرئيسي لمدينة المعلا وصولا إلى مبنى المحافظة.

وردد المتظاهرون هتافات نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، منها: "لبيك يا رسول الله"، و"إلا رسول الله"، و"فداك أبي وأمي يا رسول الله". وأحرق المتظاهرون العلم الفرنسي وصور ماكرون، مع تجديد الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

ومن المنتظر أن تشهد مدينة المنصورة في محافظة عدن، مساء الإثنين، تظاهرة أخرى نصرة للنبي وتنديدا بالرسوم المسيئة للإسلام.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر رسوما كاريكاتيرية مسيئة للرسول محمد، على واجهات بعض المباني، أعقبتها تصريحات لماكرون شدد فيها على أن الأمر يدخل في إطار حرية التعبير.

وأثارت الرسوم وتصريحات ماكرون، موجة غضب لدى المسلمين، أُطلقت على إثرها في معظم الدول الإسلامية والعربية حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية