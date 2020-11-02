قوات مدعومة إمارتياً تعتقل مدير ميناء سقطرى في ظروف غامظة مظاهرات وحرق العلم الفرنسي في عدن ضد الرسرم المسيئة للنبي مسئول يمني رفيع يمنح الامارات موافقة على تصفية أكثر من 300 ضابط وجندي بين قتيل وجريح من الجيش الوطني مقابل حوالة مالية شابة سعودية تثير الرعب في شوارع مكة بسبب سلاحها الناري المليشيات الحوثية تعترف بمقتل قيادات عليا تنتحل رتبا عسكرية .. تعرف علي قائمة أسمائهم الجيش الوطني يزف أخبار انتصارات جديدة من محافظة تعز خطوة ستقلب الموازين .. تركيا شارفت على الوصول إلى حلمها رئيس هيئة الأركان يصل إلى محوري البيضاء وبيحان في مهمة قتالية اتفاق جديد بين إسرائيل والإمارات الشرطة السعودية توقع بعصابة ارتكبوا عشرات الجرائم بالرياض
خرج مئات اليمنيين، في مدينة المعلا بمحافظة عدن (جنوب)، في مظاهرة حاشدة تنديدا بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادي للإسلام. وجابت المسيرة، وفق مراسل الأناضول، الشارع الرئيسي لمدينة المعلا وصولا إلى مبنى المحافظة.
وردد المتظاهرون هتافات نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، منها: "لبيك يا رسول الله"، و"إلا رسول الله"، و"فداك أبي وأمي يا رسول الله". وأحرق المتظاهرون العلم الفرنسي وصور ماكرون، مع تجديد الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
ومن المنتظر أن تشهد مدينة المنصورة في محافظة عدن، مساء الإثنين، تظاهرة أخرى نصرة للنبي وتنديدا بالرسوم المسيئة للإسلام.
وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر رسوما كاريكاتيرية مسيئة للرسول محمد، على واجهات بعض المباني، أعقبتها تصريحات لماكرون شدد فيها على أن الأمر يدخل في إطار حرية التعبير.
وأثارت الرسوم وتصريحات ماكرون، موجة غضب لدى المسلمين، أُطلقت على إثرها في معظم الدول الإسلامية والعربية حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية