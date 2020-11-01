مسئول يمني رفيع يمنح الامارات موافقة على تصفية أكثر من 300 ضابط وجندي بين قتيل وجريح من الجيش الوطني مقابل حوالة مالية

الأحد 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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قال وزير النقل اليمني السابق، صالح الجبواني، إن مسؤولاً يمنياً “رفيع المستوى” منح الإمارات موافقة خطية على قصف قوات تابعة للحكومة اليمنية في مدينة عدن في أغسطس 2019، مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير، فيما عُرف لاحقا بـ”مذبحة العلم”.

وكشف الجبواني في تغريدة على حسابه في تويتر معلومات عن تلك الحادثة، قائلا: “بعد مذبحة العلم أودعت الإمارات مبلغا كبيرا في حساب المسؤول التنفيذي الكبير الذي حول جزءا منه إلى عقار فخم في القاهرة، في نفس الوقت تم توزيع مبالغ لخمسة مسؤولين (لدينا أسماؤهم) وكلفوا بتجهيز تقارير تفيد أن الجيش الوطني يتكون من مليشيات إخوانية وإرهابيين وتسريبها لدول كبرى”.

وفي أعقاب تغريدة الجبواني، طالب رئيس منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها في جنيف بالكشف عن هوية المسؤول الرفيع الذي منح الإمارات إذنا خطيا بالقصف.

وقال المحامي توفيق الحميدي، إن ما ألمح له الجبواني عن تورط مسؤول يمني بتوقيع إذن خطي لدولة الإمارات لقصف الجيش اليمني على مشارف عدن يجب أن يخرج للعلن.

وأضاف الحميدي، في تغريدة على تويتر، أن “القضية ليست للمناكفات، بل تمس الأمن الوطني والسياسة العليا لليمن، وتدخل قانونا في دائرة الخيانة وبيع الوطن ودماء الشرفاء من الجيش”.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد كشفت في وقت سابق إن القصف الإماراتي على عدن وأبين خلف أكثر من ثلاثمئة شخص بين قتيل وجريح، فيما أقرت أبو ظبي بمسؤوليتها عن الغارات الجوية، وادعت أن القوات التي استهدفتها كانت تشكل تهديدا لقوات التحالف.