مسئول يمني رفيع يمنح الامارات موافقة على تصفية أكثر من 300 ضابط وجندي بين قتيل وجريح من الجيش الوطني مقابل حوالة مالية شابة سعودية تثير الرعب في شوارع مكة بسبب سلاحها الناري المليشيات الحوثية تعترف بمقتل قيادات عليا تنتحل رتبا عسكرية .. تعرف علي قائمة أسمائهم الجيش الوطني يزف أخبار انتصارات جديدة من محافظة تعز خطوة ستقلب الموازين .. تركيا شارفت على الوصول إلى حلمها رئيس هيئة الأركان يصل إلى محوري البيضاء وبيحان في مهمة قتالية اتفاق جديد بين إسرائيل والإمارات الشرطة السعودية توقع بعصابة ارتكبوا عشرات الجرائم بالرياض 47 شركة ببورصة قطر تتعرض لانتكاسة موجعة و أكثر من 104 مليار دولار فرنسا تعلن مصالحتها مع تركيا وتوجه بعودة سفيرها لأنقرة
قال وزير النقل اليمني السابق، صالح الجبواني، إن مسؤولاً يمنياً “رفيع المستوى” منح الإمارات موافقة خطية على قصف قوات تابعة للحكومة اليمنية في مدينة عدن في أغسطس 2019، مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير، فيما عُرف لاحقا بـ”مذبحة العلم”.
وكشف الجبواني في تغريدة على حسابه في تويتر معلومات عن تلك الحادثة، قائلا: “بعد مذبحة العلم أودعت الإمارات مبلغا كبيرا في حساب المسؤول التنفيذي الكبير الذي حول جزءا منه إلى عقار فخم في القاهرة، في نفس الوقت تم توزيع مبالغ لخمسة مسؤولين (لدينا أسماؤهم) وكلفوا بتجهيز تقارير تفيد أن الجيش الوطني يتكون من مليشيات إخوانية وإرهابيين وتسريبها لدول كبرى”.
وفي أعقاب تغريدة الجبواني، طالب رئيس منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها في جنيف بالكشف عن هوية المسؤول الرفيع الذي منح الإمارات إذنا خطيا بالقصف.
وقال المحامي توفيق الحميدي، إن ما ألمح له الجبواني عن تورط مسؤول يمني بتوقيع إذن خطي لدولة الإمارات لقصف الجيش اليمني على مشارف عدن يجب أن يخرج للعلن.
وأضاف الحميدي، في تغريدة على تويتر، أن “القضية ليست للمناكفات، بل تمس الأمن الوطني والسياسة العليا لليمن، وتدخل قانونا في دائرة الخيانة وبيع الوطن ودماء الشرفاء من الجيش”.
وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد كشفت في وقت سابق إن القصف الإماراتي على عدن وأبين خلف أكثر من ثلاثمئة شخص بين قتيل وجريح، فيما أقرت أبو ظبي بمسؤوليتها عن الغارات الجوية، وادعت أن القوات التي استهدفتها كانت تشكل تهديدا لقوات التحالف.