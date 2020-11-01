شابة سعودية تثير الرعب في شوارع مكة بسبب سلاحها الناري

الأحد 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ألقت قوات الأمن السعودية القبض على فتاة سعودية قامت بإشهار سلاح ناري كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق دون الكشف عن السبب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية”واس” عن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، قوله “إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف (غرب)المملكة تمكنت من تحديد هوية قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق”.

وأضاف المتحدث أنه تم “إلقاء القبض على المتهمين وهما مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر، مشيرا إلى أنه “جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية”.

وأوضح المتحدث أن إلقاء القبض عليها جاء “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة”.