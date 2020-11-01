المليشيات الحوثية تعترف بمقتل قيادات عليا تنتحل رتبا عسكرية .. تعرف علي قائمة أسمائهم

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اعترفت مليشيا الحوثي الانقلابية، بمصرع عشرات المقاتلين بينهم قيادات ميدانية ينتحلون رتباً عسكرية، بالتزامن مع معارك عنيفة في عدة جبهات شرقي صنعاء.
وأعلنت المليشيا، السبت، تشييع 36من مقاتليها، بينهم 21 قيادياً ينتحلون رتباً عسكرية، لقوا مصرعهم في المواجهات المستعرة في عدة جبهات.
وذكرت وكالة" سبأ"بنسختها الحوثية، أن من بين القتلى (العميد ربيع بنيان)، و3 برتبة عقيد(صلاح سالم الشعبي، و ابراهيم الوشلي، وعبدالله حمران)، و3 برتبة رائد( ياسر الجلال، و أحمد محمد نجم الدين، و عبدالله البطاحي)، و2 برتبة نقيب(عبدالله مغبش، وطعيمان الشلالي)، إضافة إلى عدد من المساعدين والجنود.
ولم تذكر الوكالة زمان ومكان مقتل مقاتليها، إلاّ أنها تأتي في ظل تصاعد المواجهات العنيفة في جبهات نهم، ومأرب، والجوف.
يأتي ذلك في ظل الانهيارات المتوالية للمليشيا الانقلابية، أمام القوات الحكومية التي تحقق انتصارات كبيرة في بإسناد من المقاومة الشعبية وغطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي.