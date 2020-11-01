الجيش الوطني يزف أخبار انتصارات جديدة من محافظة تعز

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أحرزت قوات الجيش، اليوم الأحد، تقدماً ميدانياً جديدا، شمال مدينة تعز، جنوب غرب البلاد.
وتمكنت قوات الجيش، من تحرير مواقع مهمة، في شارع الأربعين، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع مليشيا الحوثي المتمردة.
وتواصل قوات الجيش، في الأثناء، تقدمها وسط فرار عناصر المليشيا الحوثية.
وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.