47 شركة ببورصة قطر تتعرض لانتكاسة موجعة و أكثر من 104 مليار دولار

الأحد 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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خسرت 47 شركة مدرجة ببورصة قطر 1.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت بورصة قطر، الأحد، عن تراجع أرباح الشركات المدرجة لديها خلال التسعة أشهر الأولى في 2020، إلى 23.8 مليار ريال (6.64 مليار دولار).

وبحسب بيان بورصة قطر، فقد تراجعت أرباح 47 شركة مدرجة ببورصة قطر خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 17.9 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع 28.9 مليار ريال (8 مليارات دولار) بالفترة المماثلة من 2019.

وبورصة قطر، تعتبر ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية بعد السعودية بنحو 156 مليار دولار بحسب إغلاق جلسة الأحد.

وتتوزع الشركات المدرجة ببورصة قطر على 7 قطاعات رئيسية، وهي: البنوك والخدمات المالية، الصناعة، العقارات، النقل، الاتصالات، البضائع والخدمات الاستهلاكية والتأمين.

وانعكست الضغوط الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس "كورونا" على النتائج المالية للشركات المدرجة ببورصة قطر.

وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية في 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو/أيار 1997، وفي يونيو/حزيران 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية، لتأخذ اسم بورصة قطر.