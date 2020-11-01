عبدة الشيطان يرقصون في عاصمة خليجية بجنون فاحش والشرطة تدخل

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، صورًا ومقاطع فيديو، لحفلة ماجنة، تضم شبابًّا وفتيات يرتدون ملابس"عبدة الشيطان"؛ ما أثار ضجة واسعة.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن الأجهزة الأمنية داهمت أحد الشاليهات، أثناء إقامة عدد من الشباب والفتيات احتفالًا "عيد الهالوين" الذي يُصادف في عدة دول نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول.
وظهر المتهمون بمقطع فيديو متداول وهم يرتدون أزياء "عبدة الشيطان" خلال سهرة أطلقوا عليها اسم "سهرة الأشباح".
وألقت الشرطة القبض على المتهمين وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة بتهمة إقامة سهرة ماجنة والترويج للفاحشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن السلطات الكويتية أوقفت عدة احتفالات بعيد "الهالوين" العام الماضي وأحالوا أصحابها والقائمين عليها إلى الجهات المختصة.