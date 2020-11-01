آل سعود ... يحذرون من انتحال شخصية أميرة سعودية

الأحد 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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حذرت مصادر سعودية، اليوم الأحد، من حسابات وهمية تنتحل شخصية الأميرة نوف بنت بندر آل سعود.

وادعى حساب الأميرة السعودية المزيف على "تويتر" أنه يقدم معونات لدعم العائلات المحتاجة وأنه يمول المشاريع الصغيرة و المتوسطة.

ومن جانبه، قال حساب تاريخ "آل سعود" الرسمي: "يجب الحذر منه وعدم تحويل أي مبالغ مالية له أو أي معلومات شخصية".

وقد تم توثيق حساب الأميرة "نوف" على الرغم من زيفه وتمكن من تجميع أكثر من 18 ألف متابع.

وفي هذا السياق، كتب الأمير سطان بن خالد آل سعود: "هذا الحساب ينتحل شخصية أميرة، والمشكلة الأكبر أن الحساب موثق ويعرض مساعدات للمتابعين له ويطلب منهم مساعدات على الخاص، فيجب على جميع الأخوة والأخوات أخذ الحيطة والحذر من هذه الحسابات التي تستخدم من أجل عمليات نصب وإحتيال والإبلاغ عنها".