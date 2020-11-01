ماذا قال وزير الدفاع للخريجين من الكليات العسكرية الدارسين خارج اليمن وماذا ردوا عليه ؟ تحركات عسكرية كويتية أمريكية مفاجئة وانشاء تحصينات قتالية وبناء الخنادق في القصر الأحمر عبدة الشيطان يرقصون في عاصمة خليجية بجنون فاحش والشرطة تدخل آل سعود ... يحذرون من انتحال شخصية أميرة سعودية سبع طرق لتسريع جهاز الكمبيوتر ايران تهدد السعودية برد قاس وعنيف واللجوء إلى المحاكم الجنائية الدولية .. طهران تطالب الرياض بدفع ديات 800 إيراني هل بدأت نهاية حقبة ميسي؟ يعد ان فقد أهم أسلحته كرم عدد من الضباط.. المقدشي يؤكد على سلطة الرئيس هادي ويتحدث عن حل وحيد لليمن هادي يجتمع بنائبه وكبار مستشاريه ويتحدث عن مهمة كلف بها معين ويطلب من السعودية دعما اقتصاديا ويؤكد: الوضع صعب صدمات برد.. تنبيه لكبار السن والأطفال والمزارعين في اليمن
حذرت مصادر سعودية، اليوم الأحد، من حسابات وهمية تنتحل شخصية الأميرة نوف بنت بندر آل سعود.
وادعى حساب الأميرة السعودية المزيف على "تويتر" أنه يقدم معونات لدعم العائلات المحتاجة وأنه يمول المشاريع الصغيرة و المتوسطة.
ومن جانبه، قال حساب تاريخ "آل سعود" الرسمي: "يجب الحذر منه وعدم تحويل أي مبالغ مالية له أو أي معلومات شخصية".
وقد تم توثيق حساب الأميرة "نوف" على الرغم من زيفه وتمكن من تجميع أكثر من 18 ألف متابع.
وفي هذا السياق، كتب الأمير سطان بن خالد آل سعود: "هذا الحساب ينتحل شخصية أميرة، والمشكلة الأكبر أن الحساب موثق ويعرض مساعدات للمتابعين له ويطلب منهم مساعدات على الخاص، فيجب على جميع الأخوة والأخوات أخذ الحيطة والحذر من هذه الحسابات التي تستخدم من أجل عمليات نصب وإحتيال والإبلاغ عنها".