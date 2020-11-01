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سبع طرق لتسريع جهاز الكمبيوتر

الأحد 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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حدد موقع Business Insider سبع طرق لتسريع جهاز كمبيوتر "بطيء".

وذكر التقرير إن التدهور في أداء الكمبيوتر يرجع في المقام الأول إلى تشغيل البرنامج. لاستعادة سرعة الجهاز، تحتاج أولا إلى تقليل عدد التطبيقات التي تعمل في وقت واحد مع تشغيل نظام التشغيل. للقيام بذلك، تحتاج إلى التحقق من قائمة التطبيقات من بدء التشغيل وإزالة التطبيقات التي تستخدم الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي أو طاقة المعالج.

الطريقة الثانية هي استخدام عدد أقل من علامات التبويب في المتصفح، حيث يمكن أن يؤثر تشغيل عدد كبير من علامات التبويب بشكل كبير على الأداء العام لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ثالثًا، يجب عليك فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بك بانتظام بحثًا عن الفيروسات والبرامج الضارة الأخرى. للقيام بذلك، يمكنك استخدام ميزة الفحص التلقائي التي يمكن تشغيلها في برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك.

الطريقة الرابعة هي إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بانتظام. للحصول على أفضل أداء، يجب إعادة تشغيل جهازك مرة واحدة على الأقل كل بضعة أيام.

الطريقة الخامسة هي تثبيت محرك أقراص التخزين الصلبة (SSD). يسمح محرك الأقراص هذا بتشغيل الكمبيوتر في ثوانٍ وتشغيل معظم البرامج على الفور تقريبًا.

هناك طريقة أخرى لتسريع الكمبيوتر وهي استخدام ميزة ReadyBoost في نظام التشغيل Windows 10 . تتيح هذه الأداة استخدام محرك أقراص USB كذاكرة وصول عشوائي إضافية.

أخيرًا، تتمثل الطريقة الأخيرة في تعليق استخدام التخزين السحابي OneDrive من Microsoft ، حيث يمكن أن تؤدي المزامنة المستمرة لخدمة التخزين إلى إبطاء النظام.

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