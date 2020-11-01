صدمات برد.. تنبيه لكبار السن والأطفال والمزارعين في اليمن

الأحد 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، انخفاض في درجات الحرارة الصغرى بمعدل درجة إلى درجتين مئويتين خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته التنبيهية ليوم الاحد، أن الطقس سيكون بارداً وجافاً على المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء و الضالع، والمناطق المرتفعة من محافظات إب ، تعز ولحج وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز كبار السن والأطفال ومن يعانون من الأمراض الصدرية والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد، وحث المزارعين على حماية محاصيلهم