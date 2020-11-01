صدمات برد.. تنبيه لكبار السن والأطفال والمزارعين في اليمن دراسة غير سارة للرجال الصلع.. أنتم أكثر عرضة لفيروس كورونا وفاة اكاديمي يمني بعد ايام قليلة على خروجه من سجون الحوثيين إثيوبيا تتحدث عن سد النهضة وترد على احتمال وقوف مصر وراء الاحتجاجات الأخيرة خطوة تاريخية أخرى...الحكومة الإنتقالية تصدر بياناً بشأن إتفاق السودان وأمريكا رئيس فرنسا يطلق تصريحات قوية حول الرسوم المسيئة للنبي ويعلن تفهمه مشاعر المسلمين السعودية تثير جدلاً ببرقيتين من الملك وولي عهده للرئيس الجزائري الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى الشعب قبل ساعات من التصويت على الدستور تعرف على ابسط طريقة للكشف عن السرطان من خلال العيون ظهور نتوءات صفراء على الجلد قد تكون علامات تحذير لأمراض خطيرة في الجسم
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، انخفاض في درجات الحرارة الصغرى بمعدل درجة إلى درجتين مئويتين خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته التنبيهية ليوم الاحد، أن الطقس سيكون بارداً وجافاً على المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء و الضالع، والمناطق المرتفعة من محافظات إب ، تعز ولحج وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.
ونبه المركز كبار السن والأطفال ومن يعانون من الأمراض الصدرية والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد، وحث المزارعين على حماية محاصيلهم