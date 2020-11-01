وفاة اكاديمي يمني بعد ايام قليلة على خروجه من سجون الحوثيين

الأحد 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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توفي في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأحد،اكاديمي يمني ،بعد ايام قليلة من خروجه من سجون الحوثيين.

ونعى ناشطون، وفاة الدكتور عدنان عبدالقادر الشرجبي أستاذ علم النفس بكلية آداب جامعة صنعاء.

وتوفي الأكاديمي الشرجبي بعد 26 يوما على خروجه من سجون ميليشيات الحوثي في صنعاء، والتي منعت عنه علاج أمراض مزمنة مصاب بها وتدهورت صحته في زنازينها.

وبحسب ناشطون فان الدكتور كان يعاني من مرض القلب.

وكانت ميليشيا الحوثي، اختطفت الأكاديمي البارز الشرجبي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، من محيط منزله بينما كان في طريقه إلى كلية الآداب وسط العاصمة، كما اقتحمت منزله في وقت لاحق، قبل الإفراج عنه بوساطة بعد شهر، نظرا لحالته الصحية.

ووصف ناشطون يمنيون وفاة الدكتور الشرجبي، بأنها "واحدة من جرائم الإعدام التي تنفذها ميليشيا الحوثي بصنعاء على مراحل".. مؤكدين أنه خضع للتعذيب خلال فترة اختطافه وخرج وهو بحالة صحية سيئة ما أدى إلى وفاته.