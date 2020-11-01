السعودية تعلن إنطلاق المرحلة الثالثة لأداء العمرة للقادمين من خارج المملكة إحباط هجوم للمليشيات الحوثية على مأرب من محورين ومقاتلات التحالف تدك تصيناتهم في الجوف السعودية توجه صفعة رصينة إلى الهند وتصالح باكستان ب20 ريال طريقة سحرية لـ تثبيت العطر فترة أطول روسيا : الكشف عن أسباب الصداع النصفي ماكرون يخضع ويتراجع عبر قناة الجزيرة .. فماذا قال عن الإسلام والمسلمين بعد طوفان المقاطعة مدينة أوروبية تعرض 40 ألف إسترليني بهدف الهجرة إليها اللواء سلطان العرادة يضع حجر أساس لأهم مشروع استثماري سياحي سيصبح من أهم المقاصد السياحية محليا وعالميا الامارات تمنح تأشيرات دخول لـ640 طالب إيراني بالفيديو شاب وفتاة سعودية يتجولان بسلاح في أحد شوارع المملكة على دراجة نارية
شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية غرب جبال السعراء بمحافظة الجوف.
وقالت مصادر ميدانية إن الغارات أسفرت عن تدمير 3 عربات عسكرية تابعة للميليشيا، ومقتل من كانوا على متنها في غرب جبال السعراء.
وفي سياق متصل، تواصلت المعارك في جبهات القتال بين قوات الجيش الوطني من جهة، وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.
وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش باتت "تطوّق" مدينة الحزم عاصمة محافظةالجوف.
وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي شرعت في سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من محافظة الجوف باتجاه مديرية أرحب بمحافظة صنعاء بالتزامن مع تقدم الجيش والمقاومة الشعبية.
وفي محافظة مأرب قالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلين من القبائل تصدت لمحاولة تقدم حوثية صوب منطقة الجدعان شمال المحافظة، وفي منطقة المهدرة غرب مأرب، ونجد العتق بحبهة نهم شرق صنعاء.
وأكدت المصادر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات بالإضافة إلى أسر 4 عناصر حوثية.
وتحدثت مصادر عسكرية ميدانية عن وصول تعزيزات للحوثيين إلى الجبهة الغربية لمحافظة مأرب في محاولة لتغيير استراتيجيتها الهجومية، عبر التركيز على السعي لإحداث إختراق عسكري في الجبهة الغربية بعد أن تم كسرها وافشال هجماتها بالجبهة الجنوبية بمديرية رحبة وجبل مراد التي تحولت الى بؤرة استنزاف لمقاتليها