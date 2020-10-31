السعودية توجه صفعة رصينة إلى الهند وتصالح باكستان ب20 ريال

السبت 31 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجهت السعودية صفعة قوية إلى الهند وهو ما اعتبرته وسائل إعلام باكستانية مصالحة من جانب الرياض لبلادهم، وذلك بعد موقفها غير الحازم بشأن إقليم كشمير.

وانشغلت وسائل الإعلام في الهند وباكستان، بالعملة الجديدة التي أصدرتها السعودية من فئة الـ20 ريالًا، والتي ظهر في خريطتها من الظهر إقليم جامو وكشمير منفصلًا عن الهند.

وعلى الفور، قالت وزارة الخارجية الهندية: "لقد أبلغنا انشغالنا الجدي إلى السعودية بشأن هذا التحريف الجسيم للحدود الإقليمية الخارجية للهند في ورقة بنكية رسمية وقانونية للمملكة العربية السعودية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراغ سريفاستافا في مقطع فيديو: "لقد طلبنا من المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات تصحيحية عاجلة بهذا الشأن".

وأشادت وسائل إعلام باكستانية بالخطوة السعودية الجريئة في دعم باكستان بقضية كشمير؛ فضلًا عن رغبتها في إنشاء حكم ذاتي ومستقل للمسلمين بإقليم جامو.

جدير بالذكر أنه الورقة النقدية من فئة الـ20 ريالًا صدرت يوم 24 أكتوبر الجاري احتفالًا بتنظيم المملكة العربية السعودية قمة مجموعة الـ20 (G20) يومي 20 و21 من شهر نوفمبر المقبل.