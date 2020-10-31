طريقة سحرية لـ تثبيت العطر فترة أطول

السبت 31 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تستعمل العديد من النساء العطور بشكل يومي سواء في المنزل بعد الاستحمام صباحًا أو قبل الخروج من البيت ما يمنح العديدين الثقة بالنفس، لكن نتفاجأ أن تأثير الروائح العطرة لا يدوم طويلًا، ونعتقد أن الصناعة السيئة هي السبب في زوال العطر بسرعة.

فإذا كانت تواجهك مشكلة تثبيت العطر على الملابس أو على الجسم، إليك أهم 3 نصائح ستساعدك على ثبات رائحة العطر أطول فترة ممكنة دون استخدام عطور باهظة الثمن، وفق سي بي سي سفرة.

-ترطيب البشرة قبل وضع العطر

يحتفظ الجلد الدهني برائحة العطر فترة أطول من الجلد الجاف، لذا ترطيب الجلد هو السبب الأساسي في تثبيت العطور لأطول فترة ممكنة، لذلك وضع طبقة رقيقة من الكريم المرطب قبل رش العطر، يضمن لكم ثبات يدوم على المنطقة المراد تعطيرها كالرقبة واليدين، ومنطقة النبض.

-التوقيت المناسب لرش العطر

يعتبر التوقيت المناسب والصحيح بعد الاستحمام، ولكن لا تضع العطر على جسمك مباشرة، لأن الحرارة التي يحتفظ بها جسمك بعد الماء الساخن تخلصه من الزيوت التي يحتاجها لتثبيت العطر، فقط انتظر ربع ساعة على الأقل قبل وضع العطر.

-رش العطر على الملابس

تحتفظ الأقمشة برائحة العطور لأطول فترة ممكنة، لذلك رش عطرك المفضل على الملابس قبل ارتدائها من الداخل، فذلك يضمن لك تفاعل رائحة العطر مع جلدك المعطر قبل اللبس وبقاءه فواحًا لفترة طويلة.