مدينة أوروبية تعرض 40 ألف إسترليني بهدف الهجرة إليها

السبت 31 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت مدينة اوروبية عن مكافأة تصل إلى 40 ألف جنيه استرليني من أجل تشجيع الناس على الهجرة إليها.

العرض مقدم من قرية سانتو ستيفان ودي سيسانيو الإيطالية، والتي تبعد إلى الشرق من العاصمة روما نحو ساعتين ويقدر عدد سكانها حاليًّا بنحو 115 نسمة فقط، نصفهم من كبار السن.

ويستمر العرض، حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وهناك عدة شروط وضعتها القرية الإيطالية، ومن أهمها علي حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن يكون عمر المتقدم للحصول على هذا العرض أقل من 40 عامًا، والتقيد بالإقامة في المنطقة المعنية لمدة 5 سنوات، لكن الشرط الأبرز لغير الإيطاليين أو الأوروبين، هو القدرة على الحصول على إقامة في الدولة الأوروبية المتوسطية.

وتحاول قرية سانتو ستيفانو دي سيسانيو الصغيرة تشجيع المزيد من الناس على الانتقال والعمل من المستوطنة، من خلال توفير المزيد من الحوافز، فالصفقة تتألف من أجر شهري للسنوات الثلاث الأولى، يصل إلى 8000 يورو، أو ما يعادل 7200 جنيه استرليني سنويًّا.

كما سيجري أيضًا تقديم منحة لمرة واحدة قدرها 20000 يورو، نحو 18000 جنيه إسترليني، لأي شخص يبدأ نشاطًا تجاريًا جديدًا يساعد البلدة، كما هو الحال في صناعة المواد الغذائية أو الخدمات، بينما تتضمن الصفقة أيضا صفقة على عقار مستأجر، لم يتم تحديد هذا بعد بشأن المبلغ الذي سيدفعه السكان المحليون الجدد.

ولا يقتصر العرض على هذا المبلغ، بل هناك أيضًا عرض إيجار أرخص بكثير عند العيش في القرية الواقعة أعلى التل.

ويأتي هذا العرض في ظل هجرة العديد من المواطنين الإيطاليين من بعض القري فى البلاد إلى المدن.

ومنذ الإعلان عن هذا العرض في وقت سابق من الشهر الجاري حتى الآن، تقدم أكثر من 1500 شخص، ولكن من المرجح أن يكون المتقدمون المحظوظون من الأزواج الشباب، وفقًا لرئيس بلدية القرية فابيو سانتافيكا.