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بالفيديو شاب وفتاة سعودية يتجولان بسلاح في أحد شوارع المملكة على دراجة نارية

السبت 31 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أثار مقطع فيديو لشاب وفتاة يتجولان في أحد شوارع السعودية علي دراجة نارية، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تحمل سلاحًا ناريًّا في يدها، خلال تجولها مع شاب على دراجته في أحد شوارع مدينة الطائف.

وسادت حالة من الغضب مواقع التواصل بعد تداول الفيديو على نطاق واسع وطالب نشطاء وزارة الداخلية والجهات المسئولة بالقبض علي الفتاة واتخاذ الإجراءات القانونية معها هي والشاب .

وفي وقت لاحق، أفادت صحيفة "صدى" المحلية بأن الجهات الأمنية في الطائف تمكنت من القبض على الشاب والفتاة.

 

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