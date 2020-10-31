شبوة تمنح تراخيص لأول ثلاثة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية

السبت 31 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة شبوة، السبت 31 اكتوبر/تشرين الأول، منح تراخيص إنشاء أول ثلاثة مشروعات استثمارية وخدمية في المنطقة الصناعية الأولى بالمحافظة بتكلفة بلغت 600 مليون ريال.

ونقلت وكالة"سبأ" عن مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة محمد المرزقي قوله، إنه تم منح تراخيص بإنشاء مصنعي للفيبر جلاص والإسفنج، والأدوات الطبية ومستحضرات التجميل، وأول محطة حكومية للغاز المنزلي بالمحافظة.

ورحب بالاستثمارات المحلية والحكومية في المنطقة الصناعية البالغة مساحتها مليون ومائة وسبعين ألف متر مربع.

وأهاب المرزقي بأصحاب الورش الصناعية وورش إصلاح السيارات في مدينة عتق بالتوجه إلى إدارة الهيئة للحصول على تراخيص العمل وتحديد مواقع لورشهم في المخطط العام للمنطقة الصناعية.