الليرة التركية تواصل النزيف وتهبط إلى مستوى قياسي جديد

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تراجعت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية إلى مستوى قياسي تاريخي جديد، وسط مخاوف المستثمرين من الوضع المالي لتركيا وبسبب توترات جيوسياسية.
وبحلول الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول العملة التركية عند مستوى 8.34 ليرة للدولار، حيث ارتفعت العملة الأمريكية بنحو 0.34%.
وبذلك تكون الليرة التركية قد سجلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي.