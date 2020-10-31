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الليرة التركية تواصل النزيف وتهبط إلى مستوى قياسي جديد

السبت 31 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تراجعت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية إلى مستوى قياسي تاريخي جديد، وسط مخاوف المستثمرين من الوضع المالي لتركيا وبسبب توترات جيوسياسية.

وبحلول الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول العملة التركية عند مستوى 8.34 ليرة للدولار، حيث ارتفعت العملة الأمريكية بنحو 0.34%.

وبذلك تكون الليرة التركية قد سجلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي.

 
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