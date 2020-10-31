تحذير من موجة برد شديد في هذه المناطق من اليمن

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حذر المركز الوطني للأرصاد قاطني المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة خاصة كبار السن والأطفال والعمال الذين يذهبون إلى أعمالهم أثناء المساء والصباح الباكر خلال الـ24 ساعة المقبلة.
ونبه المركز في نشرته الجوية ليوم السبت المزارعين من موجة البرد الشديدة حفاظًاً على مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية، وكذا الصيادين من اضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية ومدخل باب المندب.
وتوقع المركز برودة الطقس أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة, عمران, صنعاء, ذمار , البيضاء والضالع وكذا المناطق المرتفعة من محافظات تعز, إب, لحج وأبين وأجزاء من الهضاب الداخلية.
وأشار إلى أن الأجواء ستكون مشمسة خلال ساعات النهار مع ظهور خلايا من السحب الممطرة في فترة ما بعد الظهر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة.
ولفت المركز إلى أن الطقس سيكون غائمًا جزئيا بوجه عام على معظم سواحل الجمهورية مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية مع هبوب رياح معتدلة السرعة إلى نشطة ومثيرة للأتربة والرمال على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب ومدينة المخا تتراوح سرعتها من 12 - 25 عقدة.
وذكر المركز أن الطقس بالمناطق الصحراوية سيكون صحواً وجافاً بوجه عام بارد نسبيًا أثناء الليل والصباح الباكر، وهبوب لرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة متغيرة الاتجاهات، في حين يكون الطقس غائمًا جزئيًا في أرخبيل سقطرى مع احتمال هطول أمطار متفرقة وهبوب رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.