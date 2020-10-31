سلطات الحوثيين تعلن مقتل العنصر الرئيسي في حادثة اغتيال حسن زيد وتكشف هويته

السبت 31 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت سلطات الحوثيين بصنعاء اليوم السبت ،مقتل من وصفته بالعنصر الرئيسي في خلية اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن زيد، في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) .

واكدت الداخلية في بيان «مقتل المجرم محمد علي أحمد حنش العنصر الرئيسي في خلية الاغتيال وذلك بمديرية ميفعة عنس في محافظة ذمار».

وبحسب البيان فأن «المدعو حنش لقي مصرعه بعد مقاومته الحملة الأمنية، بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات، في منطقة حورور بمديرية ميفعة عنس».

وهذا ثالث شخص يكشف الحوثيون عن تورطه في اغتيال حسن زيد، ومقتله أثناء مقاومة اعتقاله.

وكان الحوثيون أعلنوا الاربعاء، الوصول إلى منفذي عملية اغتيال حسن زيد، اثناء محاولتهما الفرار من مدينة ذمار، وقالت داخلية الحوثيين، إن أحد الجناة لقي مصرعه في اشتباكات مع حملة أمنية حاولت اعتقاله، فيما تم اعتقال الجاني الثاني بعد إصابته في الاشتباك وتوفي لاحقاً بعد إسعافه متأثراً بالإصابة.

والثلاثاء الماضي اعترض مسلحون مجهولون على متن دراجة نارية سيارة حسن زيد في حدة جنوب صنعاء واطلقوا وابلا من الرصاص ما ادى الى مقتله واصابة ابنته التي كانت تقود السيارة.